Ddl Zan, cosa prevede e perché è tanto discusso (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere sul disegno di legge anti-omofobia, sulle tappe del suo difficile iter parlamentare e sulle spaccature nel mondo politico Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere sul disegno di legge anti-omofobia, sulle tappe del suo difficile iter parlamentare e sulle spaccature nel mondo politico

Advertising

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - borghi_claudio : Ma non ci posso credere. Sospeso quel noto facinoroso adolescente di SFORZA FOGLIANI ????? Sforza Fogliani sospeso… - dastjpopino : RT @Capezzone: +++Ieri a @staseraitalia+++ Clippino 2 (grazie a Kasper Carlo) Sul ddl Zan - BibMarino : @PillaPaladini È molto peggio. Per me è un segnale ai suoi sia nell'M5S che nel misto di non votare il ddl Zan per… -