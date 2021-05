Contrasto all’abusivismo edilizio in Costiera | 15 denunce

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – Continuano senza sosta i controlli per contrastare il fenomeno dell’abusivismoda parte dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi. Nel corso della settimana appena trascorsa sono quindici le persone che, a vario titolo, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria di Salerno. In particolare a Praiano, i Carabinieri della Stazione di Positano, a seguito di mirato sopralluogo, hanno sequestrato un immobile che si trova poco al di sotto il livello stradale della SS163 Amalfitana, in pieno centro cittadino, in quanto vi è stata una variazione della destinazione d’uso del locale originariamente adibito a deposito. Allo stesso tempo sono state riscontrate numerose irregolarità tra le quali “spiccano” la demolizione di una scala esterna, l’apertura di un vano sul prospetto principale e la messa in opera di pavimentazione e ...