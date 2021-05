Chris Hemsworth ironizza sulla festa dell’Inter: il post diventa virale (Di mercoledì 5 maggio 2021) News L’attore che interpreta Thor ha visto uno scatto dei tifosi sotto una sua gigantografia e ci ha scherzato su postandolo su Instagram Pubblicato su 5 Maggio 2021 Le foto della festa per lo scudetto dell’Inter hanno fatto il giro del mondo. In Italia, e non solo, si continua a fare polemica sul maxi assembramento che si è formato in piazza Duomo a Milano. Anche se ci sono stati assembramenti in tutta Italia. Certo, a Milano, città della squadra, è stata una festa più grande, però gli interisti sono scesi in piazza in tutta Italia facendo arrabbiare l’opinione pubblica. Se da una parte c’è chi approfitta di tutto per portare avanti una polemica che va avanti per giorni, dall’altra ci sono persone come Chris Hemsworth che decidono di scherzarci su, nonostante ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) News L’attore che interpreta Thor ha visto uno scatto dei tifosi sotto una sua gigantografia e ci ha scherzato suandolo su Instagram Pubblicato su 5 Maggio 2021 Le foto dellaper lo scudettohanno fatto il giro del mondo. In Italia, e non solo, si continua a fare polemica sul maxi assembramento che si è formato in piazza Duomo a Milano. Anche se ci sono stati assembramenti in tutta Italia. Certo, a Milano, città della squadra, è stata unapiù grande, però gli interisti sono scesi in piazza in tutta Italia facendo arrabbiare l’opinione pubblica. Se da una parte c’è chi approfitta di tutto per portare avanti una polemica che va avanti per giorni, dall’altra ci sono persone comeche decidono di scherzarci su, nonostante ...

