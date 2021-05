Anna Corona, caso Denise Pipitone: spunta un’intercettazione con la voce di una bambina (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri a Mattino Cinque Roberto Cusani, il consulente di Piera Maggio, ha deciso di presentare un documento inedito. L’uomo ha portato in studio l’audio di un’intercettazione ambientale fatta a casa di Anna Corona nel 2004. “C’è una telefonata tra due soggetti, questa chiamata era stata catalogata come “zero secondi” a me insospettì perché era accompagnata da un file audio. In questo file si sentiva un ambiente con voci che parlavano in dialetto, uno squillo e la voce di una bambina. Poi una voce femminile che dice ‘stai zitta’ e che butta giù la chiamata”. Interpellata da Federica Panicucci, una giornalista di Mattino 5 ha dichiarato: “Questo è un contributo importantissimo. Perché sono trascorsi 17 anni e non è ancora stabilito a chi appartiene questa voce. Questa è ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri a Mattino Cinque Roberto Cusani, il consulente di Piera Maggio, ha deciso di presentare un documento inedito. L’uomo ha portato in studio l’audio diambientale fatta a casa dinel 2004. “C’è una telefonata tra due soggetti, questa chiamata era stata catalogata come “zero secondi” a me insospettì perché era accompagnata da un file audio. In questo file si sentiva un ambiente con voci che parlavano in dialetto, uno squillo e ladi una. Poi unafemminile che dice ‘stai zitta’ e che butta giù la chiamata”. Interpellata da Federica Panicucci, una giornalista di Mattino 5 ha dichiarato: “Questo è un contributo importantissimo. Perché sono trascorsi 17 anni e non è ancora stabilito a chi appartiene questa. Questa è ...

