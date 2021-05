Vaccini Lazio per Under 50, ecco la data per le prenotazioni: come fare, dove e quale siero utilizzano (Di martedì 4 maggio 2021) La campagna di vaccinazione nel Lazio non conosce freni e sono state superate le due milioni di dosi somministrate, con il 28,13% della popoLazione target (over 60 anni) che ha ricevuto la prima dose e il 13, 2% che ha completato il percorso vaccinale. Tra ospedali, centri, hub creati ad hoc e poli natatori trasformati in punti vaccinali, nel Lazio proprio dalla mezzanotte di oggi si sono aperte le prenotazioni per chi ha 56 e 57 anni, per i cittadini nati nel 1964 e 1965. Ma quando toccherà agli Under 50? E’ questo quello che si domandano in tanti, soprattutto ora che l’obiettivo resta quello di accelerare e somministrare più dosi possibili al giorno. LEGGI QUI: ecco TUTTI I CENTRI VACCINALI DEL Lazio, quale siero VIENE ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) La campagna di vaccinazione nelnon conosce freni e sono state superate le due milioni di dosi somministrate, con il 28,13% della popone target (over 60 anni) che ha ricevuto la prima dose e il 13, 2% che ha completato il percorso vaccinale. Tra ospedali, centri, hub creati ad hoc e poli natatori trasformati in punti vaccinali, nelproprio dalla mezzanotte di oggi si sono aperte leper chi ha 56 e 57 anni, per i cittadini nati nel 1964 e 1965. Ma quando toccherà agli50? E’ questo quello che si domandano in tanti, soprattutto ora che l’obiettivo resta quello di accelerare e somministrare più dosi possibili al giorno. LEGGI QUI:TUTTI I CENTRI VACCINALI DELVIENE ...

Corriere : ?? Il Lazio avvia le prenotazioni per gli under 55. Over 80, i ritardi di Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Vaccini Lazio per Under 50, ecco la data per le prenotazioni: come fare, dove e quale siero utilizzano - CorriereCitta : Vaccini Lazio per Under 50, ecco la data per le prenotazioni: come fare, dove e quale siero utilizzano - Momish1 : A @SkyTG24 oggi mostrano che in @RegLombardia si consuma più AstaZeneca che ad es nella @RegioneLazio. Semplice, n… - CeciaZucc : @SimoneCosimi @esquireitalia Si certo, i vaccini vanno usati tutti e intanto nel Lazio ad es. le persone possono sc… -