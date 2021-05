Ultime Notizie Roma del 04-05-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno della Sicilia via la campagna vaccinale di massa nelle isole minori consumi distrazioni a tutti i cittadini dai 18 anni in su si parte nel weekend a Lampedusa e Linosa il governatore Musumeci si dice Spero generale figliuolo comprenda dobbiamo correre oppure non usciremo più da questo tunnel domani non si apriranno le prenotazioni per i cittadini dai 50 anni in su non abbiamo poteri sanzionatori il governatore per convincere gli over 80 nella regione 250.000 dosi astrazeneca Al momento sono inutilizzate una comprensibile Ma ingiustificata psicosi concludi Musumeci diplomatica Svizzera dell’ambasciata in Iran è morta questa mattina Catania da una finestra o da un balcone del suo appartamento in una zona residenziale di Teheran aperto un’inchiesta non viene Scusa alcune ipotesi ...