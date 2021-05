Truffa sui biglietti per gli Europei di calcio, oscurati 2 siti web (Di martedì 4 maggio 2021) La Guardia di Finanza di Roma ha oscurato due siti web che vendevano biglietti per assistere alle partite del Campionato di calcio “UEFA Euro 2020”. Per gli inquirenti si trattava di una Truffa, perché l’Uefa non ha autorizzato altri soggetti alla vendita. sat/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) La Guardia di Finanza di Roma ha oscurato dueweb che vendevanoper assistere alle partite del Campionato di“UEFA Euro 2020”. Per gli inquirenti si trattava di una, perché l’Uefa non ha autorizzato altri soggetti alla vendita. sat/trg su Il Corriere della Città.

