Tess Holliday confessa: “Ho un’anoressia nervosa. E non mi vergogno a dirlo” (Di martedì 4 maggio 2021) La modella plus size Tess Holliday ha rivelato rivelato di soffrire di anoressia nervosa: «Sono il risultato di una cultura che celebra la magrezza al punto da farne un valore», ha scritto sui social: «Ma mi sto riprendendo». Il post in cui denuncia una società dove la magrezza è un valore Tess Holliday da anni paladina del «body positivity» è tornata a far sentire la sua voce sui social con un post in cui fa sapere che soffre di anoressia nervosa ma si sta riprendendo («mi sto nutrendo in maniera sana»). Tess ha sostenuto che il suo disturbo alimentare è «il risultato di una cultura che celebra la magrezza al punto da farne un valore». Holliday ha deciso di parlare del suo disturbo alimentare dopo aver ricevuto tanti commenti sul suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) La modella plus sizeha rivelato rivelato di soffrire di anoressia: «Sono il risultato di una cultura che celebra la magrezza al punto da farne un valore», ha scritto sui social: «Ma mi sto riprendendo». Il post in cui denuncia una società dove la magrezza è un valoreda anni paladina del «body positivity» è tornata a far sentire la sua voce sui social con un post in cui fa sapere che soffre di anoressiama si sta riprendendo («mi sto nutrendo in maniera sana»).ha sostenuto che il suo disturbo alimentare è «il risultato di una cultura che celebra la magrezza al punto da farne un valore».ha deciso di parlare del suo disturbo alimentare dopo aver ricevuto tanti commenti sul suo ...

