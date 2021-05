Stroppa: «Messias? non ha difetti e limiti. Vi dico quanto vale» (Di martedì 4 maggio 2021) Giovanni Stroppa ex allenatore del Crotone ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di Junior Messias. Ecco le sue parole L’ex tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Junior Messias. Ecco le sue parole. VALORE DI Messias – «vale tanto. Tanto. Non ha difetti. Fisicamente: perfetto. Arriva per primo all’allenamento. Si cura. Ha cultura. Ha una capacità di stare in campo come pochi. Salta l’uomo sempre, nel breve e a campo aperto. È generoso, rincorre, ha resistenza. E vede la porta. Per me non ha limiti. quanto possa valore è indefinibile» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Giovanniex allenatore del Crotone ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di Junior. Ecco le sue parole L’ex tecnico del Crotone Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Junior. Ecco le sue parole. VALORE DI– «tanto. Tanto. Non ha. Fisicamente: perfetto. Arriva per primo all’allenamento. Si cura. Ha cultura. Ha una capacità di stare in campo come pochi. Salta l’uomo sempre, nel breve e a campo aperto. È generoso, rincorre, ha resistenza. E vede la porta. Per me non hapossa valore è indefinibile» L'articolo proviene da Calcio News 24.

