Sicilia, Musumeci fa chiarezza: "10% dei siciliani ha ricevuto anche la seconda dose" (Di martedì 4 maggio 2021) Foto di Luca Zennaro / Ansa Nello Musumeci fa chiarezza sull'andamento del piano vaccinale in Sicilia: attualmente, il 10% dei Siciliani vaccinati ha ottenuto la 2ª dose Nel corso della conferenza stampa tenuta nelle ultime ore a Palermo, Nello Musumeci ha fatto chiarezza sull'andamento della campagna vaccinale contro il Covid-19 in Sicilia. Il presidente della Regione Siciliana ha spiegato che ad oggi il 10% dei Siciliani ha completato la vaccinazione, ovvero ha ricevuto entrambe le dosi del farmaco. "In Sicilia si è immunizzato oltre il 10% dei Siciliani: significa che i cittadini appartenenti a questa categoria hanno ricevuto la prima e la ...

