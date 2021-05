Pd: Letta domani al webinar 'Acqua bene primario' (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag (Adnkronos) - 'Acqua bene primario. Il Pd per la candidatura italiana al forum mondiale dell'Acqua 2024 Firenze-Assisi' è il titolo del webinar che domani, mercoledì 5 maggio, dalle ore 17 vedrà la partecipazione di Enrico Letta (segretario nazionale del Pd), Marina Sereni (vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale), Dario Nardella (sindaco di Firenze), Stefania Proietti (sindaca di Assisi), Erasmo D'Angelis (segretario generale autorità di distretto dell'Italia centrale) e Antonio Navarra (Presidente Euro-Mediterranean Center on Climate Change). Lo rende noto il Pd. I lavori che verteranno sulle strategie relative alle tematiche ambientali e sull'importanza della risorsa idrica, mirano inoltre a rilanciare il sostegno del Pd ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag (Adnkronos) - '. Il Pd per la candidatura italiana al forum mondiale dell'2024 Firenze-Assisi' è il titolo delche, mercoledì 5 maggio, dalle ore 17 vedrà la partecipazione di Enrico(segretario nazionale del Pd), Marina Sereni (vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale), Dario Nardella (sindaco di Firenze), Stefania Proietti (sindaca di Assisi), Erasmo D'Angelis (segretario generale autorità di distretto dell'Italia centrale) e Antonio Navarra (Presidente Euro-Mediterranean Center on Climate Change). Lo rende noto il Pd. I lavori che verteranno sulle strategie relative alle tematiche ambientali e sull'importanza della risorsa idrica, mirano inoltre a rilanciare il sostegno del Pd ...

LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Ci occupiamo di Fedez e della intemerata di Enrico Letta sullo Ius Soli come priorità. In… - TV7Benevento : Pd: Letta domani al webinar 'Acqua bene primario'... - PietroC31612698 : RT @LegaSalvini: ?? Maria Giovanna Maglie: 'Ci occupiamo di Fedez e della intemerata di Enrico Letta sullo Ius Soli come priorità. Intanto a… - Vistodame : #4aprile da domani l’autobiografia di @EricaJong è in libreria per @libribompiani L’ho letta (stra-sottolineata in… - ST09972061 : RT @LegaSalvini: ?? Maria Giovanna Maglie: 'Ci occupiamo di Fedez e della intemerata di Enrico Letta sullo Ius Soli come priorità. Intanto a… -