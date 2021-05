Marco Vannini: la Cassazione conferma le condanne per i Ciontoli (Di martedì 4 maggio 2021) Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni e la moglie e i figli a 9 anni e 4 mesi per l’omicidio di Marco Vannini. La Cassazione ha confermato la condanna della famiglia Ciontoli per l’omicidio di Marco Vannini, il ragazzo scomparso tra il 17 e il 18 maggio 2015 a Roma a causa di un colpo di pistola esploso dal padre della sua fidanzata (Martina Ciontoli). Antonio Ciontoli è stato definitivamente condannato alla pena di 14 anni di carcere, mentre i suoi figli e la moglie, Maria Pezzillo, dovranno scontare 9 anni e 4 mesi di detenzione. La condanna è stata accolta dagli applausi di giubilo dei familiari e degli amici di Marco Vannini. Caso Vannini: la ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 4 maggio 2021) Antonioè stato condannato a 14 anni e la moglie e i figli a 9 anni e 4 mesi per l’omicidio di. Lahato la condanna della famigliaper l’omicidio di, il ragazzo scomparso tra il 17 e il 18 maggio 2015 a Roma a causa di un colpo di pistola esploso dal padre della sua fidanzata (Martina). Antonioè stato definitivamente condannato alla pena di 14 anni di carcere, mentre i suoi figli e la moglie, Maria Pezzillo, dovranno scontare 9 anni e 4 mesi di detenzione. La condanna è stata accolta dagli applausi di giubilo dei familiari e degli amici di. Caso: la ...

