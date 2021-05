Lotta | Preolimpico 2021 | Abraham Conyedo | ora bisogna cambiare marcia per andare alle Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di martedì 4 maggio 2021) Momento della verità per la Nazionale italiana di, che si appresta ad affrontare da giovedì 6 a domenica 9 maggio in quel di Sofia il torneosu base mondiale. Si tratta dell’ultimo evento di qualificazione ancora in calendario prima dei Giochi di Tokyo, in cui verranno assegnati due pass a cinque cerchi in ognuna delle 18 categorie di peso olimpiche. Uno dei protagonisti più attesi in casa Italia sarà, rappresentante del Bel Paese nei -97 kg dello stile libero. L’italo-cubano classe 1993 avrà il vantaggio di essere tra le teste di serie del tabellone in Bulgaria, alla luce dei buoni risultati raccolti nell’ultimo triennio in campo internazionale, anche se le prime uscite stagionali non sono state esaltanti. Il 27enne nativo di Santa Clara, bronzo mondiale 2018 e bronzo europeo 2020, ha ...