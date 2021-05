La “maschera” che trasforma lo smart speaker Amazon in Baby Yoda (Di martedì 4 maggio 2021) Il nuovo accessorio di Otterbox è compatibile con Echo Dot di quarta generazione (Foto: Otterbox)Buona la seconda per Otterbox che ha presentato una nuova e più convincente versione dello speciale stand pensato per smart speaker Amazon che trasforma l’altoparlante intelligente in Baby Yoda alias Grogu, l’amato co-protagonista della serie The Mandalorian di Disney+. Il modello è compatibile con Echo Dot di quarta generazione, la cui forma sferica si presta perfettamente allo scopo. Non è certo un caso che si sia scelto proprio oggi 4 maggio, anzi May the Fourth, per la presentazione di questo gadget in sintonia con la giornata di celebrazione dell’universo narrativo di Star Wars. Otterbox aveva già presentato un primo stand qualche tempo fa, ma il risultato non aveva pienamente ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Il nuovo accessorio di Otterbox è compatibile con Echo Dot di quarta generazione (Foto: Otterbox)Buona la seconda per Otterbox che ha presentato una nuova e più convincente versione dello speciale stand pensato perchel’altoparlante intelligente inalias Grogu, l’amato co-protagonista della serie The Mandalorian di Disney+. Il modello è compatibile con Echo Dot di quarta generazione, la cui forma sferica si presta perfettamente allo scopo. Non è certo un caso che si sia scelto proprio oggi 4 maggio, anzi May the Fourth, per la presentazione di questo gadget in sintonia con la giornata di celebrazione dell’universo narrativo di Star Wars. Otterbox aveva già presentato un primo stand qualche tempo fa, ma il risultato non aveva pienamente ...

alex_orlowski : Il ragazzo fa veramente fatica ha capire che i suoi dati sono pubblici e che li ha resi pubblici lui stesso. Vabbè… - SplendorSolis00 : RT @intuslegens: Roma: squadracce di polizia al servizio del regime arrestano un frate che prega davanti a una chiesa. Non aveva la mascher… - Marylu58121349 : RT @intuslegens: Roma: squadracce di polizia al servizio del regime arrestano un frate che prega davanti a una chiesa. Non aveva la mascher… - LONGFL1GHT : Alla fine mi hanno messo la maschera per respirare, me la ricordo che me l'hanno messa anche perché se fosse stato… - unchimico : @Th_Dm4570 Ci sono tantissime partite Iva che di fatto sono dipendenti mascherati. È ovvio che non sia la stessa co… -