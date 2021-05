“Il programma chiude”. Uomini e Donne, la decisione di Mediaset: la data dell’ultima puntata (Di martedì 4 maggio 2021) ‘Uomini e Donne’ ha vissuto un’altra annata decisamente straordinaria. Gli ascolti hanno premiato Maria De Filippi, grazie alle vicende di dame e cavalieri che hanno fatto appassionare milioni di persone. Indubbiamente le numerose liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno catturato le maggiori attenzioni, ma anche il ritorno di Ida Platano e l’uscita insieme di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno sorpreso tutti. Ora è arrivata l’indiscrezione che il pubblico temeva. Purtroppo si paventava di questa possibilità già da alcuni giorni, visto ciò che è successo anche in passato, e adesso c’è quasi la certezza assoluta. Manca solamente il cosiddetto nero su bianco e la produzione del dating show di Canale 5 molto probabilmente annuncerà tutto in via ufficiale nei prossimi giorni. Ma dubbi a riguardo non ce ne sono più. Ci si sta avviando verso la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021) ‘’ ha vissuto un’altra annata decisamente straordinaria. Gli ascolti hanno premiato Maria De Filippi, grazie alle vicende di dame e cavalieri che hanno fatto appassionare milioni di persone. Indubbiamente le numerose liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno catturato le maggiori attenzioni, ma anche il ritorno di Ida Platano e l’uscita insieme di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno sorpreso tutti. Ora è arrivata l’indiscrezione che il pubblico temeva. Purtroppo si paventava di questa possibilità già da alcuni giorni, visto ciò che è successo anche in passato, e adesso c’è quasi la certezza assoluta. Manca solamente il cosiddetto nero su bianco e la produzione del dating show di Canale 5 molto probabilmente annuncerà tutto in via ufficiale nei prossimi giorni. Ma dubbi a riguardo non ce ne sono più. Ci si sta avviando verso la ...

