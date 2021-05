Guerra in corso tra i fan di Sangiovanni e quelli di Aka7even, tra profili falsi e minacce di morte: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 4 maggio 2021) Sangiovanni e Aka7even: Guerra tra i fan Nell’ultima settima intorno ad Amici 20, che sta arrivando alla fine, si è creata una sorta di Guerra che coinvolge solo i fandom. E in particolare parliamo dei fan di Sangiovanni e Aka7even. I due cantanti sono gli unici, insieme alla ballerina Giulia Stabile, appartenenti al gruppo originale L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 maggio 2021)tra i fan Nell’ultima settima intorno ad Amici 20, che sta arrivando alla fine, si è creata una sorta diche coinvolge solo i fandom. E in particolare parliamo dei fan di. I due cantanti sono gli unici, insieme alla ballerina Giulia Stabile, appartenenti al gruppo originale L'articolo proviene da Novella 2000.

Asura91024350 : Ua. Mamma mia. 30 minuti pieni. Che battaglia, quella di patavium, stancati fino all' ultimo. 171 bC summer. La ter… - Pendolare148 : @tarkonte @sgriziofab @GuidoCrosetto Tutto giusto e vero. Mi chiedo perché stanno scarseggiando? C'è penuria 'fisic… - ObiBeatBox : 'mille morti l'anno è una guerra, perdio! E io sono un pazzo fottuto che con una guerra in corso vado ancora in gir… - runoutofteatime : I protagonisti avevano perso la memoria e si erano ritrovati a vivere a Fairy Oak, plot twist erano cavalieri dei d… - ishka_iz : @MalagoliMauro @CaioGracco1 Perché in Italia i fascisti si rimisero subito al governo come democrazia cristiana dan… -