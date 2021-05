Gissi (Cisl Scuola): “Apprezzabili le linee programmatiche di Bianchi, ora il Patto e il contratto” (Di martedì 4 maggio 2021) "Le linee programmatiche presentate dal Ministro Bianchi in audizione presso le Commissioni Cultura e Istruzione di Camera e Senato ci sembrano guardare nella direzione giusta". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 maggio 2021) "Lepresentate dal Ministroin audizione presso le Commissioni Cultura e Istruzione di Camera e Senato ci sembrano guardare nella direzione giusta". L'articolo .

orizzontescuola : Gissi (Cisl Scuola): “Apprezzabili le linee programmatiche di Bianchi, ora il Patto e il contratto” - Ferdjp : Gissi (Cisl Scuola): 'Puntare sul tempo pieno anche per aumentare i posti in organico. Sul Reclutamento nessuna ide… - samontalbano49 : RT @orizzontescuola: DIRETTA | Recovery plan, cosa cambia per la scuola? Intervista con Maddalena Gissi (Cisl Scuola) - MaddalenaGissi : RT @orizzontescuola: DIRETTA | Recovery plan, cosa cambia per la scuola? Intervista con Maddalena Gissi (Cisl Scuola) - ProDocente : DIRETTA | Recovery plan, cosa cambia per la scuola? Intervista con Maddalena Gissi (Cisl Scuola) -