Draghi e Garofoli scrivono le semplificazioni per il Recovery (Di martedì 4 maggio 2021) A palazzo Chigi le chiamano le regole. Sono quelle di un gioco che vale 248 miliardi: il Recovery. Le regole vanno scritte e c'è già una scadenza fissata per portare il decreto che le conterrà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Fonti di governo di primo livello raccontano che è stato Mario Draghi ad aver indicato la data - il 20 maggio - e la direzione: non sono ammessi ritardi. Poco più di due settimane, quindi, per il decreto semplificazioni che dettaglierà le regole necessarie a fare funzionare meglio e più velocemente la Pubblica amministrazione, ma anche a snellire e accelerare le autorizzazioni ambientali e il grande apparato degli appalti. E per centrare l'obiettivo il premier ha affidato la regia al fedelissimo sottosegretario Roberto Garofoli. La questione della supervisione sulle ...

