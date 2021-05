Dopo Renault anche Nissan vende la sua quota in Daimler (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Nissan segue “l’alleato” Renault (Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance è un gruppo industriale legato attraverso partecipazioni incrociate) nel vendere la propria intera quota detenuta in Daimler, gruppo tedesco che controlla anche il marchio Mercedes-Benz. Nissan sta vendendo 16,4 milioni di azioni che possiede in Daimler attraverso una vendita gestita da BofA Securities e Société Générale, secondo quanto riporta Bloomberg. Le azioni sono offerte a investitori istituzionali Dopo la chiusura delle contrattazioni odierne. Renault aveva venduto la sua quota pari all’1,54% del capitale a metà marzo per 1,14 miliardi di euro, sottolineando ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) –segue “l’alleato”-Mitsubishi Alliance è un gruppo industriale legato attraverso partecipazioni incrociate) nelre la propria interadetenuta in, gruppo tedesco che controllail marchio Mercedes-Benz.stando 16,4 milioni di azioni che possiede inattraverso una vendita gestita da BofA Securities e Société Générale, secondo quanto riporta Bloomberg. Le azioni sono offerte a investitori istituzionalila chiusura delle contrattazioni odierne.aveva venduto la suapari all’1,54% del capitale a metà marzo per 1,14 miliardi di euro, sottolineando ...

