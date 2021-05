Da “Pirla” a “Daje”. Mourinho torna in Italia e riparte dal dialetto (Di martedì 4 maggio 2021) L’annuncio è stato in fondo coerente con lo spessore dei personaggi. Un vero e proprio coup de théâtre di un produttore cinematografico come Dan Friedkin e di quell’allenatore che più di tutti quando parla alla stampa sa fare show. La Roma riparte da Josè Mourinho per vedersi restituiti quei sogni che il portoghese più di tutti ha contribuito a cancellare in quella formidabile stagione 2009/10 che consegnò il triplete storico all’Inter. L’ambiente che più di tutti vive 24 ore su 24 di una squadra affidato a chi di pressioni e attenzioni mediatiche si nutre costantemente. Ma sarà anche l’occasione reciproca per ripartire: Josè Mourinho viene da due esoneri con Manchester United e Chelsea, la Roma da stagioni deludenti e da cicli aperti e non conclusi. “Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) L’annuncio è stato in fondo coerente con lo spessore dei personaggi. Un vero e proprio coup de théâtre di un produttore cinematografico come Dan Friedkin e di quell’allenatore che più di tutti quando parla alla stampa sa fare show. La Romada Josèper vedersi restituiti quei sogni che il portoghese più di tutti ha contribuito a cancellare in quella formidabile stagione 2009/10 che consegnò il triplete storico all’Inter. L’ambiente che più di tutti vive 24 ore su 24 di una squadra affidato a chi di pressioni e attenzioni mediatiche si nutre costantemente. Ma sarà anche l’occasione reciproca per ripartire: Josèviene da due esoneri con Manchester United e Chelsea, la Roma da stagioni deludenti e da cicli aperti e non conclusi. “Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente ...

gianpi36590925 : RT @FBiasin: #Mourinho: 'Daje #Roma!'. Praticamente 'Non sono un pirla' 2.0 (Confesso, sono sotto choc) - ArnaldoPiace : RT @FBiasin: #Mourinho: 'Daje #Roma!'. Praticamente 'Non sono un pirla' 2.0 (Confesso, sono sotto choc) - ilcirotano : Da 'Non sono pirla' a 'Daje': Mou torna in Italia. E la conosce bene - - missbuonanotte : Mourinho: Daje Roma! Interisti: Sì, sei un pirla. - FinallyGio459 : RT @FBiasin: #Mourinho: 'Daje #Roma!'. Praticamente 'Non sono un pirla' 2.0 (Confesso, sono sotto choc) -