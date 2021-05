Covid | un successo il secondo Open Day | somministrati 2478 vaccini

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Alla fine è stato unilDay Astrazeneca organizzato ieri dall’Asl di Caserta all’hub vaccinale allestito all’Ospedale “Anastasia Guerriero” di Marcianise (Caserta); la giornata era riservata agli over50 della provincia di Caserta. Le premesse non erano state però delle migliori, con errori nella comunicazione iniziale circa l’età delle persone che potevano presentarsi, poi dopo la correzione con l’indicazione degli over50 come aventi diritto, l’Day è iniziato regolarmente alle 14 di ieri; dopo alcune ore, in serata, l’Asl ha poi deciso di allargare la platea dando la possibilità a tutti i maggiorenni residenti del Casertano di recarsi all’ospedale di Marcianise, e le somministrazioni sono andate avanti fino alle tre di questa mattina. Alla fine, in ...

