Covid | Open Day a Marcianise | Russo | un successo | da ripetere

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – “L’esperienza dell’day diaperto a tutte le fasce di età ha avuto unstraordinario, ed è dapresto in altre città del Casertano ed in altre province. È stata quasi una festa, con tanti under30 che hanno ricevuto il vaccino“. È quanto afferma il Direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando, particolarmente soddisfatto dall’esito della giornata di vaccinazione tenutasi all’Hub dell’ospedale di, iniziata ieri alle 14 e conclusasi alla 3 di questa notte: quasi 2500 le persone vaccinate, dai 18 anni in su. Inizialmente le dosi erano state somministrate agli over50, poi in serata, l’Asl ha esteso la platea a tutte le fasce d’età, ed è “esplosa” la voglia di tornare alla ...

Dome689 : RT @Open_gol: La stima precedente era di 15 miliardi di dollari - Open_gol : La stima precedente era di 15 miliardi di dollari - magibe : Luana D'Orazio, 22 anni, madre, morta di lavoro. Dal 1 gennaio al 31 marzo 2021: 185 morti sul lavoro - due al gio… - larampait : #Covid, open day #vaccini: comuni dell’#AgroAversano scrivono all’#ASLCaserta - Dome689 : RT @Open_gol: Al momento non c'è ancora una prova chiara che dimostri un collegamento tra varianti Covid e maggiore pericolosità della mala… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Open

Open

Il governatore ha spiegato: "Abbiamo avviato l'day tre settimane fa per dare forza e impulso ... Da AstraZeneca a Pfizer: dopo quanti giorni la copertura dalMusumeci: sabato mi vaccino io, ...... seltz@zoculture.it specificando nell'oggetto "domanda di partecipazione Seltzcall 2021" ... I posti saranno determinati dal regolamento- 19. Se la capienza non potrà superare il 50% di ...This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210504005194/en/ Rimini Street is among the 183 UK-based organizations recognized by its em .... In Campania sono 1.320.436 i vaccinati con la prima dose. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania.