**Calcio: Friedkin, 'Mourinho un fuoriclasse, garantirà leadership ed esperienza'**

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell'AS Roma. José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un'esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto". Lo hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin dopo l'ufficialità dell'arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa. "L'ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club", hanno aggiunto i Friedkin.

