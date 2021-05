Autobus, flotta sempre più ecologica (Di martedì 4 maggio 2021) di Lorenzo Crespi La flotta dei bus urbani di Varese diventa sempre più ecologica. Sono entrati in funzione ieri sulle linee cittadine 11 nuovi mezzi ibridi, che vanno a ringiovanire ulteriormente il ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 4 maggio 2021) di Lorenzo Crespi Ladei bus urbani di Varese diventapiù. Sono entrati in funzione ieri sulle linee cittadine 11 nuovi mezzi ibridi, che vanno a ringiovanire ulteriormente il ...

rivista_Autobus : RT @EvoBusItalia: Autolinee Varesine: 60 bus in flotta, 11 sostituiti coi Mercedes-Benz Citaro hybrid appena consegnati. L’età media del pa… - rivista_Autobus : - HMbyrepower : #MobilitàElettrica/ Nel 2030 al mondo potrebbero circolare 145 milioni di #autoelettriche secondo le stime dell'Age… - ChicoAlemanni : RT @europaverde_it: ????#TrasportoPubblico: nel #PNRR su una flotta nazionale di 42.800 autobus verranno sostituiti solo il 12,8%. Per i tre… - mano3qua : RT @europaverde_it: ????#TrasportoPubblico: nel #PNRR su una flotta nazionale di 42.800 autobus verranno sostituiti solo il 12,8%. Per i tre… -