Ardea | stagione balneare al via dal 15 maggio | spiagge smoke free

(Di martedì 4 maggio 2021) È stata firmata dal Sindaco Mario Savarese l’ordinanza2021. L’avvio dellaè fissato al 15prossimo e perdurerà fino al 31 ottobre 2021. Per il permanere dell’emergenza sanitaria, anche quest’anno in tutti gli stabilimenti balneari e nelle aree in concessione, nonché nellelibere, vigerà l’obbligo del rispetto delle misure anti Covid. Si dovranno predisporre le opportune informazioni sulle misure di prevenzione da adottare; l’accesso agli stabilimenti potrà essere consentito previo rilievo della temperatura corporea; gli ombrelloni dovranno essere posizionati in modo che sia rispettata una distanza minima di 5 metri da qualunque altro ombrellone; 1,5 metri la distanza minima tra i lettini e non meno di un metro tra le persone. Assistenza bagnanti dal 15 giugno ...

Stagione balneare: quando si parte In funzione delle differenti situazioni locali, dovute alle ... Pomezia e Ardea; a Tarquinia, Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli e Anzio il 1° ...È stata firmata dal Sindaco Mario Savarese l'ordinanza balneare 2021. L'avvio della stagione balneare è fissato al 15 maggio prossimo e perdurerà fino al 31 ottobre 2021. Per il permanere dell'emergen ...Anche Ardea lancia l'iniziativa spiagge "smoke free". Come già stabilito anche da Pomezia, questa estate non si potrà fumare al mare se non in aree dedicate proprio ai fumatori. L'intento è quello di ...