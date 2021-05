A maggio riprendono le visite nelle Rsa (Di martedì 4 maggio 2021) "Stiamo lavorando ad un emendamento che verrà inserito nel decreto Aperture che permetterà il ritorno delle visite dei parenti ai familiari nelle Rsa". A dirlo il sottosegretario alla salute Andrea ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 maggio 2021) "Stiamo lavorando ad un emendamento che verrà inserito nel decreto Aperture che permetterà il ritorno delledei parenti ai familiariRsa". A dirlo il sottosegretario alla salute Andrea ...

Riaprono al pubblico le oasi verdi della Rete degli Orti Botanici della Lombardia Riprendono quindi le visite guidate, i percorsi tematici e i progetti che erano stati messi ... La riapertura dell' Orto di Città Studi è prevista per il 4 maggio, dal martedì al giovedì dalle ...

La Francia riapre dal 19 maggio: teatri, negozi e ristoranti riprendono l'attività Il Fatto Quotidiano Ripartono le iniziative in presenza del Planetario Sarà un maggio ricco di iniziative quello in programma al Planetario civico di Lecco: riprendono infatti gli eventi in presenza con due appuntamenti settimanali divisi fra proiezioni in cupola e confe ...

Trasporto passeggeri: dal 6 maggio Flixbus potenzia la rete A partire da giovedì 6 maggio, FlixBus collegherà circa 150 destinazioni in 18 regioni italiane, con ...

