Windows 10: in arrivo miglioramenti per la gestione dei driver (Di lunedì 3 maggio 2021) Microsoft ha introdotto alcune novità riguardanti alla gestione dei driver nelle ultime build di Windows 10 rilasciate nel canale Dev del programma insider. miglioramenti per gestione dispositivi Nella finestra di dialogo dedicata alla disinstallazione di un dispositivo sono state aggiunte le seguenti novità: Aggiunta una casella da spuntare prima della disinstallazione che consente di rimuovere i driver relativi al dispositivo. Aggiunta una nota che avvisa che il driver potrebbe non essere rimosso se in uso da altri dispositivi. La nota nella finestra di dialogo consiglia di utilizzare la visualizzazione “Dispositivi per driver” che elenca i file .inf in uso e i dispositivi che li utilizzano. Inoltre, sono state implementate altre due ... Leggi su windowsinsiders (Di lunedì 3 maggio 2021) Microsoft ha introdotto alcune novità riguardanti alladeinelle ultime build di10 rilasciate nel canale Dev del programma insider.perdispositivi Nella finestra di dialogo dedicata alla disinstallazione di un dispositivo sono state aggiunte le seguenti novità: Aggiunta una casella da spuntare prima della disinstallazione che consente di rimuovere irelativi al dispositivo. Aggiunta una nota che avvisa che ilpotrebbe non essere rimosso se in uso da altri dispositivi. La nota nella finestra di dialogo consiglia di utilizzare la visualizzazione “Dispositivi per” che elenca i file .inf in uso e i dispositivi che li utilizzano. Inoltre, sono state implementate altre due ...

notebookitalia : Samsung Galaxy Book Go sarà il primo Always Connected PC economico, con prezzi da 349$ in USA e 449€ in Europa.Sarà… - DarioMassi : #Windows10: in arrivo il supporto per il formato AAC. Cos'è e quali sono i vantaggi - - infoitscienza : Windows 10: in arrivo il supporto per il formato AAC. Cos'è e quali sono i vantaggi - filoage : Windows 10: in arrivo il supporto per il formato AAC. Cos'è e quali sono i vantaggi - - divorex82 : RT @HDblog: Windows 10 Audio, novità in arrivo: codec AAC e selezione uscite semplificata -