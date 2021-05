WhatsApp | arriva la funzione sui vocali che tutti aspettavano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Riascoltare un vocaleprima di inviarlo? Nei prossimi aggiornamenti verrà inserita come. Ma c'è un modo per farlo già ora: ecco come

Agente_Lisa : #occhioalletruffe Sta girando una nuova truffa su whatsapp. Vi arriva un link che vi invita a scaricare la nuova ve… - URPROMATRE : RT @Agente_Lisa: #occhioalletruffe Sta girando una nuova truffa su whatsapp. Vi arriva un link che vi invita a scaricare la nuova versione… - DrogaNostra : RT @BiondaBipolare: Quando al tuo ragazzo arriva un audio Whatsapp nell'altra stanza - Alberto77159496 : RT @BiondaBipolare: Quando al tuo ragazzo arriva un audio Whatsapp nell'altra stanza - BiondaBipolare : Quando al tuo ragazzo arriva un audio Whatsapp nell'altra stanza -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp arriva

C'è una nuova truffa che gira sue che rischia di rubare dati sensibili ai malcapitati. A mettere in guardia gli utenti è un ... che invita a fare attenzione a un link chesull'...Con questa novità,vuole aiutarci a evitare di cadere in situazioni imbarazzanti che, purtroppo spesso, capitano quando si manda un vocale. Magari abbiamo detto qualcosa di cui possiamo ...Riascoltare un vocale Whatsapp prima di inviarlo? Nei prossimi aggiornamenti verrà inserita come funzione. Ma c'è un modo per farlo già ora: ecco come ...Si è concluso in consiglio comunale l’iter di approvazione del bilancio previsionale 2021-2023 di Cinisello Balsamo. Un documento finanziario con un pareggio di 110 milioni di euro nel 2021, la cifra ...