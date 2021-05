Traffico Roma del 03-05-2021 ore 15:30 (Di lunedì 3 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare anche per un precedente incidente rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra via del Mare Appia aumentano gli spostamenti in interna tra la diramazione Roma sud e ancora lo svincolo dell’appia poco Traffico sul tratto Urbano della A24 presente tra Viale Palmiro Togliatti elegraf Provenendo dal centro è un intero percorso della tangenziale est e nella città di Roma proseguono i lavori di asfaltatura su via Laurentina Dov’è il transito avviene tramite i riduzione di carreggiata tra Viale dell’Esercito e via degli artificieri in direzione Roma ma unicamente dalle 10 alle 17 a Trastevere più precisamente su Piazza Gioacchino Belli hanno preso il via agli interventi per la manutenzione la riqualificazione di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare anche per un precedente incidente rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra via del Mare Appia aumentano gli spostamenti in interna tra la diramazionesud e ancora lo svincolo dell’appia pocosul tratto Urbano della A24 presente tra Viale Palmiro Togliatti elegraf Provenendo dal centro è un intero percorso della tangenziale est e nella città diproseguono i lavori di asfaltatura su via Laurentina Dov’è il transito avviene tramite i riduzione di carreggiata tra Viale dell’Esercito e via degli artificieri in direzionema unicamente dalle 10 alle 17 a Trastevere più precisamente su Piazza Gioacchino Belli hanno preso il via agli interventi per la manutenzione la riqualificazione di ...

LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Rocca di Papa ?????? #Traffico rallentato altezza Via Acqua Donzella #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-05-2021 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda tra Via Togliatti e Inizio Complanare per traffico intenso - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea DD Roma - Firenze, dalle ore 13:55 traffico ferroviario rallentato in prossi… -