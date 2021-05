Svolta Mediaset, accordo con Vivendi: francesi fuori dal ‘Biscione’ in 5 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) accordo Mediaset-Vivendi dopo anni di battaglie. L’intesa mette fine alle cause tra le due aziende. MILANO – accordo tra Mediaset e Vivendi. Dopo anni di lunghe e dure battaglie, le due aziende hanno firmato un’intesa per mettere definitivamente fine a tutte le cause civili che sono in corso. Una fumata bianca arrivata nella serata di lunedì 3 maggio e che vede la multinazionale francese di non ostacolare più il Biscione e supportare l’azienda italiana nelle prossime scelte come quella della revisione dello statuto e del trasferimento della sede legale in Olanda. I francesi, inoltre, potranno partecipare alle riunioni di Mediaset, ma questa volta la presenza sarà fatta in modo pacifico e non ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021)dopodi battaglie. L’intesa mette fine alle cause tra le due aziende. MILANO –tra. Dopodi lunghe e dure battaglie, le due aziende hanno firmato un’intesa per mettere definitivamente fine a tutte le cause civili che sono in corso. Una fumata bianca arrivata nella serata di lunedì 3 maggio e che vede la multinazionale francese di non ostacolare più il Biscione e supportare l’azienda italiana nelle prossime scelte come quella della revisione dello statuto e del trasferimento della sede legale in Olanda. I, inoltre, potranno partecipare alle riunioni di, ma questa volta la presenza sarà fatta in modo pacifico e non ...

Svolta Mediaset, accordo con Vivendi: francesi fuori dal 'Biscione' in 5 anni

Mediaset ripensa europeo (video) Svolta decisa verso una televisione europea. Si tentano acquisti in Germania e Francia. Quotidiano liberale per le garanzie, le riforme ed i diritti civili - Registrazione al Trib ...

