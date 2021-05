Spara alla moglie scambiandola per un cinghiale: la donna finisce in ospedale (Di lunedì 3 maggio 2021) Spara alla moglie credendo si trattasse di un cinghiale: è successo a Montecorice, una piccola frazione del Cilento, in provincia di Salerno. L’uomo ha notato qualcosa muoversi tra gli alberi nei campi della sua proprietà e, convinto ci fosse un animale selvatico, ha Sparato. Peccato che nel mirino sia finita direttamente la moglie che, fortunatamente, non ha subito gravi conseguenze dall’incidente. Cilento, Spara alla moglie perchè la scambia per un cinghiale L’uomo, un 70enne che non ha temporeggiato nell’imbracciare il fucile, quindi, ha colpito la moglie scambiandola proprio per un cinghiale dopo aver visto qualcosa muoversi tra la fitta vegetazione. ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 3 maggio 2021)credendo si trattasse di un: è successo a Montecorice, una piccola frazione del Cilento, in provincia di Salerno. L’uomo ha notato qualcosa muoversi tra gli alberi nei campi della sua proprietà e, convinto ci fosse un animale selvatico, hato. Peccato che nel mirino sia finita direttamente lache, fortunatamente, non ha subito gravi conseguenze dall’incidente. Cilento,perchè la scambia per unL’uomo, un 70enne che non ha temporeggiato nell’imbracciare il fucile, quindi, ha colpito laproprio per undopo aver visto qualcosa muoversi tra la fitta vegetazione. ...

