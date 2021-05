Simone Liberati: chi è Enrico di Chiamami ancora amore?età, carriera (Di lunedì 3 maggio 2021) Simone Liberati è un attore italiano di grande successo che piace molto al pubblico. Questa sera, lunedì 3 maggio, lo vediamo protagonista della prima serata di Rai Uno con la nuova serie televisiva Chiamami ancora amore. La serie promette di essere molto avvincente ed intrigante in quanto racconta la storia di una coppia, formata da Anna ed Enrico, che dopo tanti anni di matrimonio si lascia e devono intervenire i servizi sociali a tutela di loro figlio. Scopriamo qualcosa in più sull’attore. Simone Liberati: chi è? Simone Liberati nasce a Roma il 27 aprile 1988, ha 33 anni ed è un attore di successo. Lui è cresciuto a Roma ed ha sempre avuto una forte passione per i laboratori teatrali e nel 2011 viene ammesso alla Scuola d’Arte ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 3 maggio 2021)è un attore italiano di grande successo che piace molto al pubblico. Questa sera, lunedì 3 maggio, lo vediamo protagonista della prima serata di Rai Uno con la nuova serie televisivaamore. La serie promette di essere molto avvincente ed intrigante in quanto racconta la storia di una coppia, formata da Anna ed, che dopo tanti anni di matrimonio si lascia e devono intervenire i servizi sociali a tutela di loro figlio. Scopriamo qualcosa in più sull’attore.: chi è?nasce a Roma il 27 aprile 1988, ha 33 anni ed è un attore di successo. Lui è cresciuto a Roma ed ha sempre avuto una forte passione per i laboratori teatrali e nel 2011 viene ammesso alla Scuola d’Arte ...

