(Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il“die divisibilità sui mezzi di informazione italiani, anche se il premier Mario Draghi resta il più citato in assoluto sui(36.779 menzioni). Il leader della Lega, grazie alle nette prese di posizione su riaperture e abolizione del coprifuoco, riconquista la seconda posizione assoluta con 18.754 citazioni, quasi il 10% in più rispetto al ministro della Salute Roberto Speranza (17.183), chestesso vorrebbe sfiduciare. Questo scenario emerge dal monitoraggio su oltre 1.500 fonti informative fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog svolto damonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva ...

nestquotidiano : Salvini “di lotta e di governo” guadagna spazio sui media - IlModeratoreWeb : Salvini “di lotta e di governo” guadagna spazio sui media - - ItaliaNotizie24 : Salvini “di lotta e di governo” guadagna spazio sui media - DirettaSicilia : Salvini “di lotta e di governo” guadagna spazio sui media, - CorriereCitta : Salvini “di lotta e di governo” guadagna spazio sui media -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini lotta

E di? "Su alcuni temi come la difesa del made in Italy e laagli Ogm ho avuto il sostegno della Lega anche quando ero ministro. Sono stato il primo ministro ospite ad Atreju perché ...Sotto la pressione del partito e della concorrenza pentastellata Letta è costretto ad attaccare la Lega praticamente ogni giorno, dimenticando però che il partito difa parte dello stesso ...ROMA (ITALPRESS) – Il Salvini “di lotta e di governo” guadagna visibilità sui mezzi di informazione italiani, anche se il premier Mario Draghi resta il più citato in assoluto sui media (36.779 menzion ...Il cantante durante il Concertone ha segnalato frasi omofobe di alcuni esponenti leghisti e sollecitato l'approvazione del ddl Zan; "volevano impedirmi di esprimermi". L'ad Salini: nessuna censura ...