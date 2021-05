(Di lunedì 3 maggio 2021)fa il punto sulle conseguenze delledel covid, riportando i dati di uno studio condotto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che evidenzia come le trediffuse in Europa, inglese (B.1.1.7), sudafricana (B.1351) e brasiliana (P.1), aumentano ildiospedaliero e di terapia intensiva sia in generale che nelle fasce più: in particolare quelle tra 20 e 39 anni e tra 40 e 59 anni. Le mutazioni presenti in questesembrano poter ridurre l’efficacia degli anticorpi sia delle persone già guarite che di quelle vaccinate. Antonella Viola, direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica di Padova spiega «L’aumentatodi ospedalizzazioni per le ...

repubblica : Covid, l’effetto delle varianti triplica tra i giovani il rischio del ricovero - repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid, l’effetto delle varianti triplica tra i giovani il rischio del ricovero [di Giuliano Aluffi] - repubblica : ?? Covid, trovato l'anticorpo che ci protegge dal virus e dalle sue varianti - napolista : Repubblica: le varianti triplicano il rischio di ricovero tra i giovani È il risultato di uno studio del Centro eu… - AluffingtonPost : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Covid, l’effetto delle varianti triplica tra i giovani il rischio del ricovero [di Giuliano Aluffi] https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica varianti

la Repubblica

La più tecnologicamente avanzata tra le auto mai scese in Italia dallaCeca ha ovviamente le sembianze di un Suv e ha ovviamente un apparato cardiocircolatorio ...In attesa dellebi -...'E' inaccettabile, abbiamo scritto al presidente Draghi e ai ministeri della Salute e degli Interni: oltre a controllare chi arriva in aereo dai Paesi a rischio, fra Covid e, è doveroso ...Il VACCINO Johnson & Johnson arriva in Italia dal 19 APRILE Il vaccino Johnson & Johnson è raccomandato per gli over 60 dopo i rari casi di trombosi riscontrati in seguite alla v ...La lotta al Covid-19 non è un problema esclusivamente o principalmente di sanità pubblica, ma la terza guerra mondiale. E l'Ue la sta perdendo ...