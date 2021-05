Ranking Atp lunedì 3 maggio 2021: Berrettini ancora in top ten, Cecchinato fuori dai 100 (Di lunedì 3 maggio 2021) Poche variazioni nell’ultima settimana nel Ranking Atp, ancora guidato da Novak Djokovic su Rafael Nadal e Daniil Medvedev. Matteo Berrettini resta in top ten. Invariate le posizioni di Jannik Sinner (n. 18) e Fabio Fognini (n.28), mentre Lorenzo Sonego scala di una posizione e scende al numero 33. fuori dalla top 100 Marco Cecchinato. Ranking ATP 2021 (AGGIORNATO AL 3 maggio) 1 SRB Novak Djokovic 11,963 2 ESP Rafael Nadal 9,810 3 RUS Daniil Medvedev 9,700 4 AUT Dominic Thiem 8,365 5 GRE Stefanos Tsitsipas 7,910 6 GER Alexander Zverev 6,125 7 RUS Andrey Rublev 6,000 8 SUI Roger Federer 5,875 9 ARG Diego Schwartzman 3,76510 ITA Matteo Berrettini 3,493 18 ITA Jannik Sinner 2,52428 ITA Fabio Fognini 2,04833 ITA Lorenzo Sonego 1,817 68 ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Poche variazioni nell’ultima settimana nelAtp,guidato da Novak Djokovic su Rafael Nadal e Daniil Medvedev. Matteoresta in top ten. Invariate le posizioni di Jannik Sinner (n. 18) e Fabio Fognini (n.28), mentre Lorenzo Sonego scala di una posizione e scende al numero 33.dalla top 100 MarcoATP(AGGIORNATO AL 3) 1 SRB Novak Djokovic 11,963 2 ESP Rafael Nadal 9,810 3 RUS Daniil Medvedev 9,700 4 AUT Dominic Thiem 8,365 5 GRE Stefanos Tsitsipas 7,910 6 GER Alexander Zverev 6,125 7 RUS Andrey Rublev 6,000 8 SUI Roger Federer 5,875 9 ARG Diego Schwartzman 3,76510 ITA Matteo3,493 18 ITA Jannik Sinner 2,52428 ITA Fabio Fognini 2,04833 ITA Lorenzo Sonego 1,817 68 ...

