Rai | Iv | ' Report fattura 45mila euro a società Lussemburgo per servizi contro Renzi?'

fattoquotidiano : La macchina del fango contro i giudici della Cassazione che, nel 2013, hanno condannato definitivamente Silvio Berl… - reportrai3 : La vecchia Lega Nord prende ancora il 2x1000 e ci paga il debito con lo Stato #AnteprimaReport da rivedere: '2x100… - reportrai3 : Il sostegno di @VenetoStampa al comunicato del Cdr della Rai del Veneto e dell’Esecutivo @USIGRai a fianco di… - MargiePedersen : RT @fattoquotidiano: La macchina del fango contro i giudici della Cassazione che, nel 2013, hanno condannato definitivamente Silvio Berlusc… - Paoletto003 : RT @florastr: ranucci e #Report CHI LO CONOSCE LO EVITA.... parlateci dei #servizideviati parlateci della #magistratura deviata parlatec… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Report

RAI - Radiotelevisione Italiana

Tra gli ospiti i vertici di aziende come Poste Italiane, Open Fiber,, Enel, Federcasse, Lux ... Lo rileva l'Istat nel2020. Il tasso di fecondità è sceso a 1,24 figlio per donna, da 1,27 del ...... che non c'è lottizzazione, che non c'è mai stata censura, lo pregherei vivamente di affidare auna bella inchiesta sul perché Oscar Giannino è stato condannato per aver detto che laè ...Condividi questo articolo:Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Una presunta fattura da 45 mila euro ad una società lussemburghese per confezionare un servizio contro Renzi?”. Lo chiede in un’interrogazione al ..."Non bisogna confondere la censura con la linea editoriale. Il problema è che la Rai non ce l'ha"... "Sconcertanti e surreali" le parole dei partiti sulla lottizzazione, "la tv pubblica è sempre stata ...