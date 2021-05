Qual è il testo cristiano più diffuso dopo la Sacra Bibbia? (Di lunedì 3 maggio 2021) Se la Sacra Bibbia rappresenta il fulcro della letteratura cristiana, si può confermare che la tradizione medievale ha prodotto un testo di altrettanta diffusione. Kempen, Renania (Germania) 1380 circa – 25 luglio 1471. Siamo in pieno Medioevo e le date appena citate aprono e chiudono una parentesi religiosa di straordinaria importanza. Infatti, proprio a Kempen, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 3 maggio 2021) Se larappresenta il fulcro della letteratura cristiana, si può confermare che la tradizione medievale ha prodotto undi altrettanta diffusione. Kempen, Renania (Germania) 1380 circa – 25 luglio 1471. Siamo in pieno Medioevo e le date appena citate aprono e chiudono una parentesi religiosa di straordinaria importanza. Infatti, proprio a Kempen, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

PaoloRonk : @filippolarabo @nicola_strada il resto del testo in foto non è leggibile. Sembrerebbe la citazione evangelica, nel… - emabignardi : @fauss77 @GiorgiaPa @SimoPillon @jacopocoghe No, perché è tenuto al celibato. Comunque non bisogna essere cattolici… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: - zazoomblog : Ddl Zan: cos’è la legge contro l’omotransfobia qual è il testo e quando verrà approvata - #cos’è #legge #contro #l… - jokervilma : RT @LaNotiziaTweet: -