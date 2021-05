Pordenone, Domizzi: “La Salernitana lotta per la A? Per noi cambia poco” (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPordenone – Domani alle 14 Pordenone e Salernitana si troveranno di fronte a Lignano Sabbiadoro per provare a conquistare punti preziosi per i rispettivi traguardi. I granata, dopo la sconfitta interna con il Monza, tornando alla vittoria approfitterebbero in ogni caso del confronto diretto in programma tra brianzoli e salentini, mentre il Pordenone deve necessariamente vincere per allontanarsi dalle sabbie mobili. Maurizio Domizzi, allenatore dei ramarri, ha presentato il match questo pomeriggio in conferenza stampa: “La partita è difficile e importante, si tratta della terzultima di campionato e abbiamo bisogno di punti. Sappiamo che la Salernitana lotta per la promozione in A ma a noi non deve cambiare nulla”. Corsa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Domani alle 14si troveranno di fronte a Lignano Sabbiadoro per provare a conquistare punti preziosi per i rispettivi traguardi. I granata, dopo la sconfitta interna con il Monza, tornando alla vittoria approfitterebbero in ogni caso del confronto diretto in programma tra brianzoli e salentini, mentre ildeve necessariamente vincere per allontanarsi dalle sabbie mobili. Maurizio, allenatore dei ramarri, ha presentato il match questo pomeriggio in conferenza stampa: “La partita è difficile e importante, si tratta della terzultima di campionato e abbiamo bisogno di punti. Sappiamo che laper la promozione in A ma a noi non devere nulla”. Corsa ...

zazoomblog : Pre Pordenone-Salernitana: le parole di Domizzi - #Pordenone-Salernitana: #parole - anteprima24 : ** #Pordenone, #Domizzi: 'La Salernitana lotta per la A? Per noi cambia poco' ** - SalernoSport24 : Le parole del tecnico del #Pordenone Maurizio Domizzi in vista del match contro la #Salernitana #SerieBKT #PorSal… - psb_original : Pordenone, Domizzi: 'Partita importante e difficile con la Salernitana. Vogliamo dare continuità al trend casalingo… - MCalcioNews : Pordenone, sono 24 i convocati da mister Domizzi per la gara contro la Salernitana -