Pollini | 10 regole per proteggersi dagli allergeni

(Di lunedì 3 maggio 2021) Alessandro Nunziati L’allergia airischia di rovinarci la primavera. Proprio in questo periodo in cui il sole riscalda il cielo e la natura si copre di foglie e di fiori colorati iimpediscono a molte persone di respirare bene provocando reazioni allergiche a volte anche molto intense: difficoltà respiratorie, arrossamento e lacrimazione degli occhi. Minuscoli granellini che permettono alle piante di riprodursi. Nel periodo dell’impollinazione si muovono nell’aria, trasportati dal vento,insetti. E’ il polline, quel pulviscolo giallo o arancione prodotto dalle piante, che in misura sempre crescente crea disturbi nella salute dei soggetti allergici, soprattutto in primavera. Primavera e stagione deiè infatti un binomio sempre più stretto, sia perché il numero delle persone allergiche ...

Ultime Notizie dalla rete : Pollini regole

Tagmedicina.it

Infine ci sono alcunebase che tutti gli allergici aipossono applicare nella vita di tutti i giorni : Tenere porte e finestre chiuse Evitare di uscire nelle ore con la maggior ......ha detto di non riuscire a fare palestra per via della sua allergia ai. A questo punto Zerbi non è riuscito a trattenere la rabbia e piuttosto alterato ha detto ai cantanti ' Lele ...AVERSA - "La riapertura del mercato ortofrutticolo di viale Europa dopo venti mesi è una sconfitta non per gli operatori, ma per l'intera città". A parlare ...