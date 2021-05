Pensioni: ricerca, italiani hanno aspettative irrealistiche (2) (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) - Dalla ricerca "si evince un pericoloso presentismo, che lascia ancora ben poco spazio alla pianificazione; il futuro non è sufficientemente tenuto in considerazione nelle scelte di investimento e, in particolar modo, in quelle legate alla pensione. La mancanza di una cognizione realistica riguardo le tempistiche della pensione porta le persone a fare scelte sbagliate", sottolinea. “Nonostante certe evidenze siano ormai da anni sulla bocca di tutti e nonostante i numerosi interventi legislativi, da questa ricerca emerge un ottimismo (purtroppo) ingiustificato da parte dei risparmiatori italiani. La consapevolezza è il primo passo per fare la scelta giusta: investire. A maggior ragione quando gli incentivi fiscali destinati a chi decide di investire per la pensione sono così interessanti", dice Giovanni Daprà, Co-fondatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) - Dalla"si evince un pericoloso presentismo, che lascia ancora ben poco spazio alla pianificazione; il futuro non è sufficientemente tenuto in considerazione nelle scelte di investimento e, in particolar modo, in quelle legate alla pensione. La mancanza di una cognizione realistica riguardo le tempistiche della pensione porta le persone a fare scelte sbagliate", sottolinea. “Nonostante certe evidenze siano ormai da anni sulla bocca di tutti e nonostante i numerosi interventi legislativi, da questaemerge un ottimismo (purtroppo) ingiustificato da parte dei risparmiatori. La consapevolezza è il primo passo per fare la scelta giusta: investire. A maggior ragione quando gli incentivi fiscali destinati a chi decide di investire per la pensione sono così interessanti", dice Giovanni Daprà, Co-fondatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni ricerca Desideri vs realtà: gli italiani hanno aspettative irrealistiche sulla pensione, anche quando si avvicina Moneyfarm torna ad affrontare il nodo pensioni per confrontare i desideri e le attese degli italiani con la reale situazione in cui si ...effettuato nell'ambito di un più ampio progetto di ricerca sulla ...

Rassegna stampa aumentata ESG/ 258 L'Uk si prepara all'Esg nelle pensioni OGGETTO ? Un gruppo di parlamentari del Work and Pensions ...dell'Ue di limitare l'importo che i fornitori di dati possono addebitare per la ricerca Esg e l'...

Pensione a 62 anni: un sogno che diventa realtà Andare in pensione a 62 anni. Un sogno per molti lavoratori, che potrebbe diventare presto una realtà. In alternativa attendere i 41 anni di contributi.

