Pagelle Torino-Parma 1-0 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di lunedì 3 maggio 2021) Lee ilcon idi1-0, posticipo della trentaquattresima giornata della. Arriva una vittoria pesantissima per i granata nella lotta per la salvezza, mentre gli emiliani sono matematicamente condannati alla retrocessione inB dopo tre stagioni nel massimo campionato. Una vittoria meritata per gli uomini di Nicola, che nel primo tempo colpiscono una traversa con Ansaldi. Proprio quest’ultimo è autore dell’assist decisivo per il gol di Vojvoda al 63?, poi nella seconda parte della ripresa ci prova il “Gallo” Belotti che però prima si vede annullare un gol per un millimetrico fuorigioco e poi colpisce il palo. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Ile le ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21:Parma Ledei protagonisti del match trae Parma, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Bremer FLOP: Dierckx VOTI Al termine del ...... scontro diretto con il Cagliari, poi Atalanta, poi il Crotone e infine il. Se non arrivano almeno due vittorie, sarà retrocessione in Serie B. Ledi Milan - Benevento 2 - 0: brilla ...Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-0. Torino-Parma, le pagelle Torino (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 6, Nkoulou 6, Bremer 6.5; Vojvoda 7, Lukic 6, Rincon 6.5, Baselli 6, Ansaldi 7; Sanabria ...Torino-Parma, i voti, le pagelle, gli highlights e il tabellino della sfida in programma dalle 20:45, 34a giornata Serie A 2020-2021 ...