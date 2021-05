Omicidio Marco Vannini: è appena arrivata la condanna per Antonio Ciontoli (Di lunedì 3 maggio 2021) Il processo per l'Omicidio di Marco Vannini La sentenza di terzo grado arriva al termine del processo bis e a distanza di sei anni dai tragici fatti che hanno portato alla scomparsa di Marco. Un processo che ha visto Antonio Ciontoli condannato in primo grado a quattordici anni di reclusione con dolo eventuale, mentre la moglie e i due figli a tre anni per Omicidio colposo. Secondo i giudici Marco Vannini poteva essere salvato, ma i Ciontoli, seguendo le indicazioni del capofamiglia, come emerso in sede d'indagine e dalle intercettazioni, hanno ritardato l'intervento dell'ambulanza, accettando con questo comportamento il rischio che il ragazzo potesse morire. La Corte d'Assise d'appello ha ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 3 maggio 2021) Il processo per l'diLa sentenza di terzo grado arriva al termine del processo bis e a distanza di sei anni dai tragici fatti che hanno portato alla scomparsa di. Un processo che ha vistoto in primo grado a quattordici anni di reclusione con dolo eventuale, mentre la moglie e i due figli a tre anni percolposo. Secondo i giudicipoteva essere salvato, ma i, seguendo le indicazioni del capofamiglia, come emerso in sede d'indagine e dalle intercettazioni, hanno ritardato l'intervento dell'ambulanza, accettando con questo comportamento il rischio che il ragazzo potesse morire. La Corte d'Assise d'appello ha ...

