Non si può costruire una società sul diritto penale (Di lunedì 3 maggio 2021) Che accade quando un Paese si convince che con la legge penale si può fare tutto? Si può garantire la sicurezza, si possono affermare nuovi diritti e, da ultimo, si può costruire una memoria condivisa? Accade che nessuno di questi obiettivi si realizzerà davvero, ma ciascuno di essi dovrà farsi carico del peso insostenibile di un diritto che, volgendosi da mezzo a fine, è diventato un gigantesco moloch. In cui non distingui la giustizia dalla vendetta. Se questa regressione civile si è compiuta, è perché la cultura costituzionale ha smesso di essere un valore. Nel senso che non ci si crede più. Non solo nelle piazze, ma nella coscienza di quegli uomini più illuminati che fanno le élite. Come Giuseppe Pignatone, già procuratore di Roma e ora a capo della magistratura vaticana. Capace di sostenere che lo Stato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Non può Debora Serracchiani: "In una fase la politica si è presa tutto di me. Ho pagato col divorzio" ... presidente o presidentessa? "Devo confessare che non ho prestato mai grande attenzione alla questione dei termini, ma in una società che sulla parità di genere deve maturare e crescere può avere un ...

Le regole per viaggiare in treno, aereo, pullman o nave Non è richiesto nessun test ma l'armatore non può superare il 50% di capienza. Inoltre, non c'è nessun obbligo di prenotazione. Per le auto vale la regola base: massimo due passeggeri per i non ...

