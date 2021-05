Milito | «Messo fine al regno Juve Rispetto all’Inter del triplete…»

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il principe Diego, eroe dell’ultima Inter vincente, ha detto la sua sulla squadra di Antonio Conte e su alcuni giocatori Non potevano mancare le parole dell’eroe del triplete, quel Diegoche mise a tacere il Bayer Monaco nella notte di Madrid del 2010. Ora ci sono tanti argentini come lui nella nuova Inter vincente di Antonio Conte: ecco le parole dirilasciate a Il Corriere della Sera: SCUDETTO CON CONTE – «È una vittoria importante e meritata. Ha un sapore speciale perchè hannoaldella. Dopo undici anni sono riusciti a fare qualcosa di eccezionale e finalmente i tifosi possono tornare a gioire. Molto di questo scudetto è di Conte: ha migliorato i giocatori nonostante le critiche iniziali» MOMENTO DECISIVO – «Penso che sia ...

Un uomo è il simbolo dell'Inter del Triplete: Diego, il Principe . Il gol in finale di Coppa Italia, le 22 reti in campionato con l'ultima ... Hannofine al regno Juve, è qualcosa di grande, ...... l esperimento iniziale che lo vede inserito nella difesa a tre si rivela fallimentare eda ... ancora in parte inespresse, del 23enne consigliato da Diego Alberto. Una flessione nell ...Diego Milito ha "festeggiato" lo scudetto dell'Inter da tifoso a distanza, con un'intervista al Corriere della Sera. "Uno scudetto meritato e importante, ...Il principe Diego Milito, eroe dell’ultima Inter vincente, ha detto la sua sulla squadra di Antonio Conte e su alcuni giocatori Non potevano mancare le parole dell’eroe del triplete, quel Diego Milito ...