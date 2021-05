Maurizio Montella | io e te tra i ‘folli’ che denunciavano la Terra dei Fuochi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Carissimo, oggi sono due anni che non sei più con noi. Mai avrei immaginato, ammalato prima di te, che io avrei continuato a camminare e a lavorare ma senza la tua compagnia, il tuo affetto e la tua guida. E’ un dolore profondo, lancinante, che mi rattrista sino alla morte, dovere rilevare come sia già scomparsa pure la memoria storica di tante battaglie non solo ambientali ma anche etiche in Medicina. Maestri immensi, irraggiungibili, come l’Avvocato Gerardo Marotta, il Filosofo morale Aldo Masullo, l’ultimo dolcissimo “epicureo” come Luciano De Crescenzo ci hanno lasciato anch’essi, e, per fortuna loro, prima di questa terribile pandemia che ha già cambiato tutta nostra la vita, e tutta la Medicina. Tanti colleghi medici, come me, hanno rischiato e perduto non solo la propria carriera professionale ma anche la vita in alcuni casi a servizio della verità ...