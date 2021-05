Marotta: “La Superlega nasce perché il modello attuale non è sostenibile” (Di lunedì 3 maggio 2021) Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Radio 1 durante Radio Anch’io sport. Lo scudetto è stata una grande soddisfazione, abbiamo compiuto un’impresa storica, dietro c’è la fatica di tutti e la cultura del lavoro. Condivido le parole di Conte, è un’opera d’arte. Siamo cresciuti costantemente, l’allenatore ha trasmesso principi vincenti. Ha qualche aspetto spigoloso, ma i vincenti in genere lo sono. Quest’anno non abbiamo avuto nessun problema, è uno che dice quello che pensa. La squadra è a sua immagine e somiglianza. Spero che Conte possa rimanere al 100%, sappiamo il momento di difficoltà e questo incide nelle decisioni che dobbiamo prendere. Per questo la nostra potenza sul mercato sarà ridotta. Avremo dei confronti legittimi e giusti e ragioneremo, non voglio anticipare nulla. Il momento è particolare, la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Radio 1 durante Radio Anch’io sport. Lo scudetto è stata una grande soddisfazione, abbiamo compiuto un’impresa storica, dietro c’è la fatica di tutti e la cultura del lavoro. Condivido le parole di Conte, è un’opera d’arte. Siamo cresciuti costantemente, l’allenatore ha trasmesso principi vincenti. Ha qualche aspetto spigoloso, ma i vincenti in genere lo sono. Quest’anno non abbiamo avuto nessun problema, è uno che dice quello che pensa. La squadra è a sua immagine e somiglianza. Spero che Conte possa rimanere al 100%, sappiamo il momento di difficoltà e questo incide nelle decisioni che dobbiamo prendere. Per questo la nostra potenza sul mercato sarà ridotta. Avremo dei confronti legittimi e giusti e ragioneremo, non voglio anticipare nulla. Il momento è particolare, la ...

napolista : Marotta: “La Superlega nasce perché il modello attuale non è sostenibile” L’a.d. dell’Inter a Rai Radio 1: “Spero c… - havavtid : RT @marifcinter: Marotta: 'Superlega nata dalla pressione dei 12 club perchè il modello vigente non garantisce sostenibilità. Non ci sono p… - Bubu_Inter : RT @marifcinter: Marotta: 'Superlega nata dalla pressione dei 12 club perchè il modello vigente non garantisce sostenibilità. Non ci sono p… - marifcinter : Marotta: 'Superlega nata dalla pressione dei 12 club perchè il modello vigente non garantisce sostenibilità. Non ci… - CalcioFinanza : Marotta: «Superlega nata con tempi e modalità sbagliati, ma il calcio va rimodellato» -