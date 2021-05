TuttoQuaNews : RT @leggoit: Marito spara alla moglie nell'orto di casa: l'aveva scambiata per un cinghiale - leggoit : Marito spara alla moglie nell'orto di casa: l'aveva scambiata per un cinghiale -

A spararle è stato il marito che, tradito anche dall'oscurità, pensava - ha spiegato agli investigatori - si trattasse di un cinghiale entrato nell'orto. La donna è stata soccorsa e ricoverata nell'... Sembra una barzelletta, di quelle politicamente scorrette che hanno per protagonisti un marito, forse distratto, una moglie, forse petulante, e un cinghiale. Anzi, una presunzione di cinghiale. Invece è accaduto davvero a Giungatelle, una piccola frazione del comune di Montecorice, nel ... Spara alla moglie con un fucile da caccia, ferendola a una spalla, pensando che fosse un cinghiale. L'incidente è accaduto ..