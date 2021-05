(Di lunedì 3 maggio 2021) Èinun litigio in un affittacamere di Roma. I due uomini condividevano la stessa stanza. Come riporta l’ANSA, i due uomini hanno avuto un litigio ieri sera, nell’appartamento di via dei Frassini, zona Cinecittà. I carabinieri sono stati allertati dai residenti, allarmati dalle urla che provenivano dall’appartamento. Quando sono giunti sul posto, hanno trovato un 60enne di origine romene esanime a terra. I militari hanno così bloccato il, un uomo anche lui di nazionalità romena. La vittima è purtroppo deceduta qualche ora dopo, in ospedale. Lapare sia avvenuta per banali motivi, forse a causa dell’ingente quantitativo di alcolici assunto. L’arrestato avrebbe colpito l’uomo con unae altri oggetti. Ora la stanza è sotto sequestro. L'articolo proviene ...

QuotidianPost : Lite sfociata in omicidio: coinquilino uccide coetaneo con una sedia -

Ultime Notizie dalla rete : Lite sfociata

RomaToday

E'in omicidio unafra due uomini che condividevano una stanza in un affittacamere alla periferia di Roma. E' accaduto ieri sera in via dei Frassini, in zona Cinecittà. Al loro arrivo, i ...Una banaleper il funzionamento dell'aria condizionata ha fatto degenerare la discussione che èin una violenta scazzottata , alla presenza di due testimoni, che ha reso necessario l'...È successo in zona Cinecittà, alcuni residenti allarmati dalle grida hanno chiamato i soccorsi. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare ...– E’ sfociata in omicidio una lite fra due uomini che condividevano una stanza in un affittacamere alla periferia di Roma. E’ accaduto ieri sera in via dei Frassini, in zona Cinecittà. Al loro arrivo, ...