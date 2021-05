La Rai è una nave che affonda: share a picco e conti in profondo rosso (Di lunedì 3 maggio 2021) Polemiche continue, divisioni, addirittura risse. E soprattutto un disastro economico senza precedenti. La si può pensare in qualunque modo riguardo gli ultimi disastri in casa Rai, dalla scazzottata che ha visto coinvolti alcuni giornalisti di RaiSport fino alle recenti polemiche che hanno accompagnato il concertone del Primo Maggio. Di sicuro c’è, però, che il duo Foa-Salini, rispettivamente Lega e M5S, è riuscito a confezionare un disastro di portata davvero epocale, un miscuglio di totale asservimento ai diktat della politica e di disastri sotto il punto di vista gestionale che hanno trasformato i bilanci in un film dell’orrore. Con la benedizione del Pd, che è da tempo immemore il vero burattinaio della tv pubblica. Ricavi, ascolti, introiti. Non c’è una voce che dalle parti di via Mazzini venga letta in questi giorni con un minimo di soddisfazione, anzi. E se ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 3 maggio 2021) Polemichenue, divisioni, addirittura risse. E soprattutto un disastro economico senza precedenti. La si può pensare in qualunque modo riguardo gli ultimi disastri in casa Rai, dalla scazzottata che ha visto coinvolti alcuni giornalisti di RaiSport fino alle recenti polemiche che hanno accompagnato il concertone del Primo Maggio. Di sicuro c’è, però, che il duo Foa-Salini, rispettivamente Lega e M5S, è riuscito a confezionare un disastro di portata davvero epocale, un miscuglio di totale asservimento ai diktat della politica e di disastri sotto il punto di vista gestionale che hanno trasformato i bilanci in un film dell’orrore. Con la benedizione del Pd, che è da tempo immemore il vero burattinaio della tv pubblica. Ricavi, ascolti, introiti. Non c’è una voce che dalle parti di via Mazzini venga letta in questi giorni con un minimo di soddisfazione, anzi. E se ...

