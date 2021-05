Inter | Conte | “Ecco la ricetta dello scudetto interista…”

(Di lunedì 3 maggio 2021), Antonioè euforico per la conquistadi ieri ottenuta dopo una folle corsa iniziata nel mese di gennaio. Il tecnico nerazzurro ha parlato profusamente di tutta la stagioneista toccando, anche, il tasto del futuro.cosa ha detto il mister campione d’Italia.: “Vincere qui non è facile” “Siamo più sereni,nti e soddisfatti. Aver riportato unoall’e averlo vinto con quattro giornate di anticipo testimonia il buon lavoro fatto da questi ragazzi. C’è molta più serenità, siamo davveronti. Ma mancano quattro partite e vogliamo continuare a fare bene. Sarà giusto dare più spazio a chi finora ha giocato meno. I ...

L'AD nerazzurro si complimenta, in particolare, con Antonio, il vero segreto del successo dell': 'Ho propostoall'perché ritenevo fosse la persona giusta al momento giusto. ...... bisogna sicuramente recitare il mea culpa per aver permesso alla coppia Marotta -di ... sono stati gli artefici principali del ritorno alla vittoria dell'dopo i fallimenti dell'epoca post -...03/05/2021 - L'Inter è campione d'Italia. I nerazzurri approfittano del pareggio per 1-1 dell'Atalanta con il Sassuolo e vincono matematicamente il loro 19/mo titolo tricolore, con quattro giornate d' ...Ci voleva Conte per riportare lo scudetto all’Inter. Lui che ha dato il via allo strapotere della Juve, durato nove anni consecutivi. Dopo 11 stagioni, dallo storico Triplete firmato Mourinho, il camp ...